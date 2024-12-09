Хирургическая точность. В РФ создали ракету, способную поражать цели через слуховые окна
«Ростех»: авиаракета «Изделие 305» способна поражать объекты через слуховые окна
Авиационная ракета «Изделие 305» способна поражать цели через слуховые окна и другие небольшие отверстия. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в беседе с газетой «Красная Звезда».
«Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург-скальпель — за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно», — сказал он.
Оздоев отметил, что «Изделие 305» можно использовать против бронетехники, укрытий, укреплений, командных пунктов, огневых точек и скоплений противника.
Ранее независимый военный эксперт Драго Боснич заявил, что на Западе испугались многоцелевого потенциала российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее можно запускать с различных носителей, как с подводных лодок, так и с наземных пусковых площадок. Кроме того, у ракеты ядерный двигатель, оружие будут использовать на стратегическом уровне.