Хирургическая точность. В РФ создали ракету, способную поражать цели через слуховые окна

Авиационная ракета «Изделие 305» способна поражать цели через слуховые окна и другие небольшие отверстия. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в беседе с газетой «Красная Звезда» .

«Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург-скальпель — за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно», — сказал он.

Оздоев отметил, что «Изделие 305» можно использовать против бронетехники, укрытий, укреплений, командных пунктов, огневых точек и скоплений противника.

Ранее независимый военный эксперт Драго Боснич заявил, что на Западе испугались многоцелевого потенциала российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее можно запускать с различных носителей, как с подводных лодок, так и с наземных пусковых площадок. Кроме того, у ракеты ядерный двигатель, оружие будут использовать на стратегическом уровне.