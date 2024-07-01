Система наведения АTACMS оказалась в распоряжении российских специалистов

Российские специалисты приступили к изучению системы коррекции наведения и полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США, в их распоряжении оказались GPS модуль и блок лазерных гироскопов. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

«Нам представили систему наведения, боевые части ракеты ATACMS. Здесь есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым ракета держится отстроенной баллистической траектории. Благодаря GPS антенне проводится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — сказал он.

Специалисты также изучают процесс полета ATACMS на всей корректируемой траектории полета.

Оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS разработала американская компания Lockheed Martin. Ее запускают из РСЗО, в том числе комплекса M142 HIMARS.

При этом российские военкоры ранее отмечали, что США уже испытали новую ракету Precision Strike Missile, которая в будущем станет заменой ATACMS.