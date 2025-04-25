Шойгу назвал появление гиперзвуковых ракет новым этапом гонки вооружений

Начавшаяся в середине прошлого века гонка вооружений никогда не прекращалась, и появление гиперзвукового оружия стало ее очередным этапом. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он пояснил, что гонка вооружений началась с появлением обычных видов оружия, потом появилось атомное и возникла необходимость в их носителях.

«Сейчас мы подошли к следующему этапу — появлению новых видов вооружения. Я имею в виду гиперзвук — оружие на новых физических принципах, глобальной дальности. Это и есть этап гонки вооружений», — заявил Шойгу.

В конце марта завод «Севмаш» спустил на воду атомный подводный крейсер «Пермь» — шестую подводную лодку проекта 885 М. Эта субмарина станет первой, которая получила на вооружение крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон».

Принимавший участие в церемонии сдачи субмарины президент России Владимир Путин уточнил, что «Пермь» встанет на баланс Военно-морского флота в 2026 году.