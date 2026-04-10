Семьям погибших при крушении Ан-26 бойцов Северного флота выплатят компенсации

Выплаты в пять миллионов рублей получат семьи погибших военнослужащих при крушении самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис .

Он подчеркнул, что авиакатастрофа стала трагедией для всего региона, так как на борту находились воины-североморцы.

«Эта трагедия затрагивает каждого из нас. Мы потеряли сильных, верных своему долгу людей, которые отдавали службе и Родине все», — заявил Чибис.

Губернатор добавил, что в тяжелый момент родные военнослужащих не останутся одни и получат всю необходимую помощь, поддержку и внимание со стороны властей.

«Каждой семье погибшего будет выплачено по пять миллионов рублей. С родственниками свяжутся сотрудники Министерства труда и социального развития», — отметил глава Мурманской области.

Чибис почтил память погибших военных и подчеркнул, что память о них останется вечной.

Самолет Ан-26 врезался в скалу около крымского села Куйбышево во время планового полета 31 марта. В пресс-службе Минобороны заявили, что в результате крушения погибли семь членов экипажа и 23 пассажира.

Чибис рассказал, что за несколько дней до аварии виделся с находившимся на борту командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенантом Александром Отрощенко.