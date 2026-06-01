Самый большой корабль ВМФ приступил к завершающему этапу испытаний

Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после модернизации и ремонта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Атомный корабль «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию еще в 1988 году. В 1999-м боевое судно встало на ремонт, но работы стартовали только в 2013 году на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

«Адмирал Нахимов» является самым крупным надводным кораблем в составе Военно-морского флота с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Крейсер оснащен ядерной энергетической установкой и предназначен для обеспечения комплексной противолодочной и противовоздушной обороны, а также уничтожения крупных надводных целей.

Зарубежные СМИ сообщали, что «Адмирал Нахимов» несет 80 крылатых ракет, включая противокорабельные «Цирконы» со скоростью до девяти Махов, а также «Калибры» дальностью до 2 500 километров.