«Настоящий зверь». На Западе оценили арсенал ПВО крейсера «Адмирал Нахимов»

MWM: «Адмирал Нахимов» с морским вариантом С-400 меняет правила игры в Арктике

Крупнейший и самый тяжеловооруженный в мире надводный боевой корабль вышел на ходовые испытания в Белое море. Модернизация и капитальный ремонт крейсера проекта «Киров» «Адмирал Нахимов» продлились 28 лет, сообщило издание Military Watch Magazine .

В материале отметили, что крейсер первым получил морской вариант зенитно-ракетной системы С-400. Ее установили вместо более старой советской С-300Ф, дальностью 90 километров при использовании ракет класса «земля — воздух» 5В55Р.

Корабельный вариант С-400 имеет дальность поражения до 400 километров благодаря ракетам класса «земля-воздух» 40Н6. Кроме того, для создания многоуровневой системы обороны комплекс может включать в себя дополнительные классы ракет меньшей дальности.

На борту «Адмирала Нахимова» также находятся 80 крылатых ракет, включая 3М14Т «Калибр» дальностью до 2 500 километров, и противокорабельные «Цирконы» со скоростью до девяти Махов.

Издание отмечает и наличие двух ядерных реакторов, обеспечивающих высокую мобильность крейсеру. Благодаря этому арсенал ПВО можно будет оперативно перебросить на большую часть территории Арктики, где и планируется разместить корабль.

«Это меняет правила игры в сфере противовоздушной обороны в регионе», — говорится в статье.

Ранее на Западе объяснили, почему американские стратеги обеспокоены из-за принятие на вооружение Тихоокеанского флота фрегата «Адмирал Амелько».