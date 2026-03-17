Самолеты МиГ-31и с ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над Японским морем

Самолеты МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми «Кинжалами», совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.

В ноябре прошлого года газета Bild сообщила, что плановый полет четырех российских МиГ-31 вызвал переполох в Польше и вынудил немецких военных привести комплексы Patriot в состояние боевой готовности.

Маневры российских истребителей способствовали проявлению тревоги в НАТО, хотя даже не покидали воздушного пространства России. Активность зафиксировали в районе, расположенном недалеко от аэропорта Жешува — ключевого хаба, через который идет основной поток западного оружия для Украины.