Названа дата начала испытаний новейшей ракеты «Рокот» | 360°

24 апреля 2024, 20:35
Названа дата начала испытаний новейшей ракеты «Рокот»
Шойгу: модернизированную ракету-носитель «Рокот» начнут испытывать в декабре
Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся к концу 2024 года. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, его слова привели в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса „Рокот“», — отметил он.
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По словам Шойгу, начало испытаний обновленного вооружения запланировали на декабрь текущего года.
Ракету «Рокот» сконструировали на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет». Производство первой ракеты «Рокот-М» запустили год назад.
Шойгу 24 апреля провел инспекционную поездку на космодром Плесецк, в ходе которой сообщил о завершении работ по возведению необходимой инфраструктуры для запуска всех классов ракет-носителей «Ангара». По его словам, в 2024 году планируют еще три запуска ракет-носителей данного класса.
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