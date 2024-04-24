Названа дата начала испытаний новейшей ракеты «Рокот» | 360°

Армия 24 апреля 2024, 20:35 Названа дата начала испытаний новейшей ракеты «Рокот» Шойгу: модернизированную ракету-носитель «Рокот» начнут испытывать в декабре РИА «Новости»

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Испытания модернизированного ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся к концу 2024 года. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, его слова привели в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса „Рокот“», — отметил он.

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По словам Шойгу, начало испытаний обновленного вооружения запланировали на декабрь текущего года.

Ракету «Рокот» сконструировали на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет». Производство первой ракеты «Рокот-М» запустили год назад.

Шойгу 24 апреля провел инспекционную поездку на космодром Плесецк, в ходе которой сообщил о завершении работ по возведению необходимой инфраструктуры для запуска всех классов ракет-носителей «Ангара». По его словам, в 2024 году планируют еще три запуска ракет-носителей данного класса.