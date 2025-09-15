Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина. Характеристики самолета многократно подтверждены в реальных боевых условиях. Этот фронтовой бомбардировщик способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, действовать в самых сложных условиях противодействия противника», — отметили в госкорпорации.

Истребители-бомбардировщики успешно прошли наземные и летные испытания на заводе, их передали заказчику. Экипажи ВКС приняли самолеты на вооружение.

Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, способный уничтожать наземные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, защищенные ПВО и находящиеся далеко от базы. Этот самолет также используется для воздушной разведки.

Ранее ВКС России получили модернизированный Ил-76МД-90А. Тяжелый транспортный самолет предназначен для перевозки и десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также для эвакуации раненых и больных.