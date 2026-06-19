Ростех испытал устойчивый к РЭБ квадрокоптер «Сибирячок-5»

Специалисты Ростеха провели испытания дрона «Сибирячок-5» в экстремальных условиях, в ходе которых аппарат показал надежную работу при подавлении средствами РЭБ и в сложную погоду, в том числе во время ледяного дождя. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Специалисты провели успешные стресс-испытания квадрокоптера „Сибирячок-5“. Дрон продемонстрировал высокую живучесть в плохих погодных условиях», — заявили в Ростехе.

Когда из-за воздействия РЭБ теряется сигнал, БПЛА в автоматическом режиме активирует систему визуальной одометрии, фиксирует положение и направляется в точку старта.

«Сибирячок-5» — это беспилотник пятого поколения российского производства. Он может оставаться в воздухе до 90 минут, летать на удалении от оператора до 28 километров, набирать высоту до километра и поднимать груз весом до четырех килограммов.

Ранее стало известно, что новая версия дрона-перехватчика «Кинжал» способна разгоняться до 600 километров в час.