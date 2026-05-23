Новую версию дрона-перехватчика «Кинжал» разгонят до 600 километров в час

Российская компания начала разработку дрона с разгоном до 600 километров в час

Модернизированная версия российского ударного дрона-перехватчика «Кинжал» способна развивать скорость до 600 километров в час и нести на себе до полутора килограммов груза. Об этом в комментарии «Вестям» заявил глава отдела робототехники компании-разработчика Герард Исмагилов.

Он подчеркнул, что работа по обновлению летательного аппарата уже началась.

«Уже разрабатываем новую версию „Кинжала-600“, которая позволит беспилотнику летать на 20 километров со скоростью 600 километров в час и нести на себе нагрузку до полутора килограммов», — заявил Исмагилов.

В начале мая глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о новом беспилотнике «Скальпель», способном атаковать противника с любого направления. Летательный аппарат он сравнил с барражирующими боеприпасами, а его главным отличием назвал икс-образное крыло, увеличившее маневренность.