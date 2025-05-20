Российскую армию пополнят апатридами

Госдума приняла в первом чтении закон о военной службе для лиц без гражданства

Внесенный правительством законопроект о принятии на службу лиц без гражданства какой-либо страны (апатридов) прошел первое чтение в Госдуме. Это следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Предложения по корректировке принятого в первом чтении документа депутаты могут внести в срок до 3 июня.

Документ предусматривает внесение понятия «лицо без гражданства» в основной закон «О воинской обязанности и военной службе», а также связанные с ним шесть федеральных законов, включая нормы о пенсионном обеспечении и получении гражданства России.

По действующему законодательству, поступить на военную службу по контракту, кроме россиян, могут граждане других государств. На апатридов эта норма не распространялась.

В пояснительной записке говорится, что закон станет дополнительной мерой по доукомплектованию личного состава Вооруженных сил России.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал указ, разрешающий поступать на военную службу по контракту иностранцам и россиянам со вторым гражданством. Также документ предусмотрел запрет на поступление в войска лиц, против которых ведется уголовное дело, а также имеется неснятая или непогашенная судимость.