Матвиенко указала на уникальность ракет «Орешник» и «Буревестник»

Российские ученые и инженеры разработали уникальные ракеты «Орешник», «Буревестник» и «Посейдон», аналогов которым нет во всем мире. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться», — подчеркнула она.

Матвиенко заявила, что была на расширенной коллегии Минобороны, на которой выступал президент Владимир Путин, и уходила с нее с чувством гордости за страну.

Ранее глава государства поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса за их самоотверженный и доблестный труд. Он подчеркнул, что совместные решения и своевременные меры государственной поддержки быстро укрепили материально-техническую базу и значительно ускорили производство.