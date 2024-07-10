Российский истребитель подняли в небо из-за норвежского военного самолета

Минобороны: норвежский военный самолет попытался приблизиться к границе России

Фото: РИА «Новости»

Норвежский военный самолет попытался приблизиться к границе России над Баренцевым морем. В небо подняли российский истребитель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, к границе России приблизился самолет базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон». В воздух подняли дежурный истребитель МиГ-31.

Норвежский пилот развернулся и улетел от границы, не нарушив ее. Российский истребитель благополучно прилетел обратно на аэродром базирования.

Минобороны заверило, что полет над нейтральными водами проходил в строгом соответствии с международными правилами.

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