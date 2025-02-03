Российский «Искандер-1000» назвали угрозой Европе

Ракетный комплекс «Искандер-1000» полностью поменял динамику безопасности в Европе, он обладает высокой точностью и маневренностью, ракету невозможно сбить. Об этом написали в издании The National Interest .

За время конфликта на Украине смертоносность Вооруженных сил России возросла, ее ВПК производит за три месяца больше вооружений, чем вся военная промышленность НАТО за год. Россия развивает новые боевые системы, которые полностью перечеркивают прежнюю стратегию альянса по обороне Европы.

Новая баллистическая ракета «Искандер-1000» — это модификация существующей системы «Искандер-М». Авторы материала отмечают различия новой ракеты от предшественницы — более высокую точность, увеличенный топливный заряд, улучшенные системы управления полетом и наведения, что обеспечивает вдвое больший радиус действия.

«Русские запрограммировали систему наведения на использование радара на подлете к цели, благодаря чему „Искандер-1000“ получил невероятный допуск радиального отклонения, составляющий всего около пяти метров. Иными словами, это оружие редко промахивается», — отметили в издании.

В конце января из РК «Искандер» нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье. Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях