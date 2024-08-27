Российский флот получил новый корабль «Амур» с удивившими американцев «Калибрами»

ВМФ России принял на вооружение новый корабль «Амур» с «Калибрами»

Фото: РИА «Новости»

В Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили «Известия».

В мероприятии приняли участие главнокомандующий флотом Александр Моисеев, начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители Каспийской флотилии, судостроительной корпорации «Ак Барс» и других структур. Военные подняли флаг над кораблем, приняв его на вооружение надводной группировки флота.

«Корабли типа „Каракурт“, спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро „Алмаз“, воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества», — сказал Моисеев.

Корабль «Амур» водоизмещением около 800 тонн способен развивать скорость более 30 узлов и нести службу на расстоянии до трех тысяч миль от базы. Конструкторы снабдили его современными системами навигации, радиосвязи, переносными зенитными ракетными комплексами и ракетами «Калибр».

Последние не имеют аналогов в мире. Бывший командующий ВМС США Джеймс Фогго назвал «Калибр» впечатляющим вооружением.

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