Российский флот получил новый корабль «Амур» с удивившими американцев «Калибрами»

ВМФ России принял на вооружение новый корабль «Амур» с «Калибрами»

В Дагестане прошла церемония передачи нового малого ракетного корабля проекта 22800 «Амур» с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили «Известия» .

В мероприятии приняли участие главнокомандующий флотом Александр Моисеев, начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители Каспийской флотилии, судостроительной корпорации «Ак Барс» и других структур. Военные подняли флаг над кораблем, приняв его на вооружение надводной группировки флота.

«Корабли типа „Каракурт“, спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро „Алмаз“, воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества», — сказал Моисеев.

Корабль «Амур» водоизмещением около 800 тонн способен развивать скорость более 30 узлов и нести службу на расстоянии до трех тысяч миль от базы. Конструкторы снабдили его современными системами навигации, радиосвязи, переносными зенитными ракетными комплексами и ракетами «Калибр».

Последние не имеют аналогов в мире. Бывший командующий ВМС США Джеймс Фогго назвал «Калибр» впечатляющим вооружением.