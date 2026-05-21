Российские военные приготовились к пуску ракет в рамках ядерных учений

Соединения РВСН, Ленинградского и Центрального военных округов, дальней авиации, а также Северного и Тихоокеанского флотов приготовились к пуску ракет в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на позициях. Атомные подводные лодки вышли в районы морских полигонов. Подразделения авиации отрабатывают снаряжение и вылет самолетов.

Всего к учениям привлекли более 64 тысяч военнослужащих и свыше 7,8 тысячи единиц вооружения и техники. Кроме того, планируется отработать подготовку и применение ядерного оружия, дислоцированного в Белоруссии.

Мероприятия проходят с 19 по 21 мая. Их цель — отработать профессиональные навыки военнослужащих и оценить готовность структур, не допускающих крупномасштабной агрессии.