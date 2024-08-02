Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами

Российские военные в ходе учений нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Личный состав ракетных соединений Центрального и Южного военных округов в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработал снаряжение ракет-носителей специальными учебными боеприпасами, после чего для проведения электронных пусков занял назначенные позиционные районы», — заявили в ведомстве.

Также подразделения авиации ВКС провели воздушное патрулирование в назначенных районах и отработали снаряжение авиационных систем поражения учебными боеприпасами.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России в среду. Вооруженные силы отработают подготовку частей к применению нестратегического ядерного оружия. Мероприятия проходит по указу президента Владимира Путина.