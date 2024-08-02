Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами

Российские военные в ходе учений нестратегических ядерных сил отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Личный состав ракетных соединений Центрального и Южного военных округов в ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработал снаряжение ракет-носителей специальными учебными боеприпасами, после чего для проведения электронных пусков занял назначенные позиционные районы», — заявили в ведомстве.
Также подразделения авиации ВКС провели воздушное патрулирование в назначенных районах и отработали снаряжение авиационных систем поражения учебными боеприпасами.