Полет российских ракетоносцев вблизи Аляски сняли на видео | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 11:44 Полет российских ракетоносцев вблизи Аляски сняли на видео МО России: два ракетоносца Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил», — передали в оборонном ведомстве.

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Периодически российские ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

В начале апреля стратегические ракетоносцы Ту-95мс уже проводили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Тогда самолеты провели в воздухе более пяти часов. Также Ту-95МС летали над Чукотским морем больше 12 часов. Все полеты выполняли по всем международным правилам, разрешающим использовать воздушное пространство.