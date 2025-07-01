Россия оперативно и беспощадно отреагировала на японские провокации в Тихом океане, дав понять, что не потерпит такое поведение близ своих дальневосточных рубежей. Об этом сообщил китайский портал Sohu .

«Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — заявили в публикации.

Издание отметило, что Россия отреагировала «быстрее и беспощаднее, чем ожидалось». Тихоокеанский флот развернул 40 боевых кораблей, в числе которых были пять стратегических атомных подлодок «Борей». Каждая субмарина вооружена 16 ракетами «Булава», имеющими мощность 100-150 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Россия специально выбрали в качестве района учений акватории Охотского и Японского морей, ответив тем самым на испытания японской ракеты Type 88 на острове Хоккайдо. Российские вооруженные силы продемонстрировали, что даже в случае внезапного нападения Японии на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот сможет контратаковать.

Прошлым летом китайский МИД поставил в тупик Токио, фактически признав Курильские острова территорией России.