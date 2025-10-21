Российская армия впервые применила новый тяжеловесный дрон «Воган»

Российские части впервые использовали в зоне спецоперации новый тяжеловесный дрон «Воган». Об этом сообщил РИА «Новости» старший оператор подразделения БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Круглый.

«Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно», — рассказал боец.

Круглый уточнил, что беспилотник способен делать сбросы и поражать цели в один конец.

Старший оператор обратил внимание, что дрон может поднять до девяти килограммов.

Он добавил, что за счет увеличенного веса и размера устройства БПЛА отличается устойчивостью к непогоде и готовностью преодолевать большие расстояния.

В середине октября стало известно, что ВСУ начали использовать в Днепропетровской области новый вид дронов. Эти украинские беспилотники называются «Глазки», устройства очень легкие и могут долго висеть в воздухе.