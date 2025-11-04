Резервистам поручат защиту критически важных объектов

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направления резервистов на сборы для защиты объектов транспорта, энергетики, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на территории своего региона. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Закон предусматривает возможность направления пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России граждан на спецсборы для обеспечения защиты критически важных объектов. Порядок проведения мероприятий определит правительство.

На россиян во время спецсборов продолжат распространяться социальные гарантии, обязанности, права, ответственность и компенсации, предусмотренные федеральными законами для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский объяснял, что законопроект о резервистах не затрагивает всех граждан.