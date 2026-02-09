Россия заключит новые контракты на экспорт штурмовиков Як-130М

В ФСВТС заявили, что Россия заключит контракты на экспорт самолетов Як-130М

Россия в ближайшее время рассчитывает подписать контракты на экспорт легких штурмовиков Як-130М с зарубежными партнерами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в преддверии выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Он отметил, что российская авиационная техника вызывает стабильный интерес у стран Юго-Восточной Азии. Ведомство ведет активный диалог по самолетам Як-130М с иностранными заказчиками, имеющими опыт эксплуатации этих учебно-боевых машин.

«Рассчитываем в ближайшее время выйти на подписание соответствующих контрактов», — заявил представитель ФСВТС.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2026 году в Вооруженные силы страны поступят свыше 310 тысяч единиц техники и около 21 миллиона боеприпасов.