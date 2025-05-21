Россия впервые показала беспилотник «Ланцет-Э»

На международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2025, которая проходит в Минске, Россия впервые представила дрон-камикадзе «Ланцет-Э». Об этом сообщил ТАСС.
Экспортная версия беспилотного комплекса «Ланцет-Э» стала аналогом носителя управляемых боеприпасов «Ланцет», который успел себя зарекомендовать в условиях реальных боевых действий.
Среди образцов, показанных на выставке, есть носители «Изделие 52-Э» и «Изделие 51-Э», а также разведывательный дрон Z-16-Э.
Применяющийся в спецоперации «Ланцет» впервые продемонстрировали осенью прошлого года в Баку на выставке ADEX. Также беспилотники этого типа представили на параде Победы, который прошел 9 мая на Красной площади в Москве.
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