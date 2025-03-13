Россия пока не поставила Белоруссии ракеты «Орешник»

Россия пока не поставила Белоруссии ракетные системы «Орешник». Об этом сообщил президент Александр Лукашенко, которого процитировало РИА «Новости» .

«Еще нет „Орешника“. Работаем», — заявил он.

В январе белорусский лидер заявлял, что ракетный комплекс появится в стране уже скоро и разместится, вероятно, на востоке, недалеко от границы с Россией. При этом Лукашенко отметил, что страна готова принять до десятка таких комплексов.

Ранее израильский политолог и бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что даже один комплекс «Орешник», размещенный в Белоруссии, сможет навсегда успокоить польские власти и окончательно решить вопрос безопасности в регионе.