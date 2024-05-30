Политолог Коновалов заявил, что Европа воспримет развертывание РСМД США с большой тревогой

Если США начнет развертывать в Европе ракеты малой и средней дальности, то местное население воспримет это с большой тревогой. Об этом радио Sputnik рассказал политолог Иван Коновалов.

По его словам, не исключено, что развертывание американского оружия в Европе вызовет волну демонстраций. Так уже было в годы холодной войны.

«Они просто забыли, что тогда было в Европе: даже в Лондоне были гигантские демонстрации, Европа просто бурлила. И в этот раз европейцы, я уверен, воспримут это с очень большой тревогой», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что поведение властей США можно назвать только безответственным. И Россия неоднократно выражала свое беспокойство по этому поводу.