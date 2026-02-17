Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения «Морской пояс безопасности — 2026», которые пройдут в Ормузском проливе. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«В настоящее время ключевая задача — построение в Мировом океане многополярного миропорядка, и Россия со своими единомышленниками активно над ней работает», — подчеркнул он.

Кроме того, Патрушев напомнил, что в январе в Атлантическом океане прошли учения «Воля к миру — 2026» с участием тех же стран, а также — ОАЭ и ЮАР.

Ранее Военно-морские силы КСИР задержали в Персидском заливе два танкера, на борту которых нашли более миллиона литров контрабандного топлива. По мнению военного корреспондента Александра Коца, таким образом Иран ответил на незаконные действия Запада, в частности США.