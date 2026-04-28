Рособоронэкспорт покажет в Подмосковье бронетехнику и средства против БПЛА

Рособоронэкспорт на выставке в концертном зале «Live Арена» в Подмосковье, которая состоится с 26 по 29 мая, покажет современные российские бронемашины и средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Площадь экспозиции составит около 600 квадратных метров, ее разделят на тематические зоны. Кроме того, компания представит новейшую российскую систему кибербезопасности, основанную на работе нейросетей.

В работе выставки примут участие секретари Советов безопасности разных стран, советники по национальной безопасности, руководители правоохранительных органов, послы и другие высокопоставленные представители разных стран.

Ранее концерн «Калашников» сообщил об успешных испытаниях многопульных патронов калибра 5,45 миллиметра, предназначенных для борьбы с БПЛА.