Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские орудия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что в организации за последние два года реализовали значительный комплекс мероприятий по развитию войск артиллерии.

«На вооружение впервые приняли танковые и противотанковые пушки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские орудия», — сказал он.

Золотов добавил, что в составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения за счет расширения линейки применяемого войсками тяжелого вооружения, огневая мощь войск выросла.

Директор ведомства напомнил, что к участию в СВО привлекали все артиллерийские части и подразделения Росгвардии, которые выполнили более 60 тысяч тактических и огневых задач.