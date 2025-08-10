Рябков заявил, что американские системы несут угрозу безопасности России

Россия наращивает вооружение в ответ на действия Вашингтона и его союзников, такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Вести» .

«Компенсирующие меры — вопрос к военным… Все, что мы делаем, — это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников», — сказал Рябков в интервью в интервью Ольге Скабеевой на «России 1».

Он отметил, что американские системы все чаще размещаются в регионах, где их присутствие напрямую влияет на безопасность России.

Ранее в Кремле предупредили, что Россия больше не считает себя связанной какими-либо ограничениями по размещению ракет средней и меньшей дальности и вправе принимать соответствующие меры. В МИД страны указали на исчезновение условий, при которых сохранялся односторонний мораторий.