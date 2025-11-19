Раскрыты сроки первого полета Су-75 Checkmate

Летчик Богдан анонсировал первый полет Су-75 Checkmate в начале 2026 года

Первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланировали на начало 2026 года. Об этом в эфире Первого канала сообщил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого», заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

«Я думаю, это начало 2026 года. Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — сказал он.

Впервые легкий тактический истребитель пятого поколения представили на авиасалоне МАКС– 2021. Презентация за рубежом прошла в том же году в ОАЭ на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

В начале 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказывал журналистам, что основное преимущество истребителя Checkmate — открытая архитектура. Это позволит создать перспективную машину в рамках техсотрудничества с зарубежными партнерами.