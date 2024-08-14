Раскрыт срок выпуска российской атомной подлодки пятого поколения

Подготовленные главным разработчиком стратегических атомных подводных лодок для Военного флота России ЦКБ «Рубин» автономный необитаемый подводный аппарат «Суррогат» и концепт субмарины «Арктур» стали предвестниками появления новой атомной подлодки пятого поколения. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал генеральный директор центрального конструкторского бюро Игорь Вильнит.

Он напомнил, что концепция подводного беспилотника «Суррогат» впервые появилась еще в 2016 году, а первый образец вместе проектом подлодки «Арктур» представили на форуме «Армия 2022».

«Мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах», — заявил Вильнит.

Директор «Рубина» добавил, что все разработанные новинки показывают усилия бюро по созданию новых подводных лодок и аппаратов, которые встанут на защиту России в обозримом будущем.

Отвечая на вопрос о создании новой стратегической атомной подводной лодки пятого поколения для нужд Военно-морского флота, Вильнит отметил, что пока рассматривает срок не раньше 2040 года. Он пояснил, что это время необходимо для научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ, а также строительства головного корабля и проведения полного цикла испытаний.

«У нас есть соответствующие наработки, которые позволят сформировать технический облик лодки», — подчеркнул директор ЦКБ «Рубин».

В конце июня главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что до конца года на службу поступят более 12 кораблей и субмарин. Адмирал подчеркнул, что среди них новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский». Кроме того, до конца года в Балтийском и Каспийском морях завершат испытания малых ракетных кораблей, которые после этого войдут в состав Военно-морского флота.