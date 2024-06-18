Главком ВМФ заявил о 12 кораблях и подлодках, которые флот планирует получить в 2024-м

Адмирал Моисеев: ВМФ планирует получить в 2024-м 12 кораблей и подлодок

В этом году Военно-морской флот России рассчитывает получить 12 кораблей и подводных лодок. С таким заявлением выступил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, сообщило РИА «Новости» .

«По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров», — отметил Моисеев.

По его словам, основные из них — корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки.

«В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц», — добавил он.

Среди них, по словам адмирала, четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли, в том числе атомный подводный крейсер «Князь Пожарский».

Также в 2024 году планируется завершить испытания на Балтике и Каспийском море малых ракетных кораблей, а после принять их в состав ВМФ, заключил Моисеев.