Моряк Березовский рассказал о рисках пожара при дозаправке на ходу фрегата «Маршал Шапошников»

Моряки Тихоокеанского флота давно освоили технику дозаправки фрегата «Маршал Шапошников» в открытом море. Такая операция требует повышенной осторожности и строгого соблюдения мер безопасности, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Помощник командира корабля Дмитрий Березовский отметил, что топливо представляет собой легковоспламеняющуюся субстанцию, поэтому во время процесса действуют особые правила: запрещается курить, проводить огневые работы и любые действия, способные вызвать искру. Дополнительно организуется дежурство пожарной группы.

Помимо риска возгорания, существуют и другие опасности, связанные с морской стихией. Осложнения могут возникать из-за внезапных изменений погодных условий и нестабильной обстановки на воде. Экипаж должен действовать предельно точно и согласованно.