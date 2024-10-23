«Ростех» допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции

«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации. Его процитировал ТАСС .

Чемезов отметил, что при такой процентной ставке вся прибыль «съедается процентами», которые организация должна заплатить банку.

«Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции <…> — все, чей срок производства составляет год и более, — либо надо что-то делать», — подчеркнул он.

Рекордный уровень ключевой ставки, как заметил глава «Ростеха», сильно тормозит дальнейший рост промышленности. Предприятиям не выгодно пользоваться займами. Если ситуация не поменяется, большинство заводов станут банкротами, уточнил Чемезов.

Падает и экспорт высокотехнологичной продукции: при заключении контракта на ту, производственной цикл которой больше года, авансовый платеж составляет 30-40% от оставшихся средств. Чтобы выпустить такие изделия, необходимо брать кредит, резюмировал он.