Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с военными спутниками

С космодрома Плесецк вечером 5 февраля успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками на борту. О запуске сообщило Минобороны России .

Старт состоялся в 21:59 по московскому времени. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск. Аппарат вывели на орбиту в интересах российского оборонного ведомства. Запуск прошел в штатном режиме.

Этот старт стал первым в 2026 году. Ранее Минобороны уже проводило аналогичные миссии. Так, прошлой весной с Плесецка ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту группу военных спутников.