Володин назвал «Сармат» ракетой, которой нет равных в мире

В мире нет ракет, которые смогут сравниться с «Сарматом». Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Этой ракете нет равных», — подчеркнул он.

По словам спикера ГД, вчерашние испытания оружия продемонстрировали, что российский ядерный щит продолжает совершенствоваться. Володин предложил депутатам аплодисментами поблагодарить отечественных ученых, конструкторов, инженеров и военных, благодаря которым разработали и испытали «Сармат».

Он добавил, что именно благодаря таким людям и президенту Владимиру Путину россияне могут чувствовать себя в безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тестирование жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты очень значимым для России. Это оружие поможет стране обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе, отметил он. Песков уточнил, что Путин высоко оценил испытания и назвал «Сармат» мощнейшим комплексом в мире.