Радиотехнические посты наблюдения расставят на Курильских островах | 360°

03 мая 2024, 14:49
Радиотехнические посты наблюдения расставят на Курильских островах
Шойгу объявил о создании постов радиотехнического наблюдения на Курилах
Береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота оборудуют на Курильских островах для мониторинга обстановки. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об этом на селекторном совещании, сообщила пресс-служба Минобороны.
«С целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов», — сказал он.
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Посты наблюдения, по словам Сергея Шойгу, создадут в зоне ответственности Тихоокеанского флота на Курильских островах. Два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота реконструируют в Арктике. Министр заслушал на совещании отчеты о строительстве и использовании береговых радиотехнических постов Военно-морского флота.
Правительство Японии заявило о планах обсудить с Россией «принадлежность» четырех Курильских островов, а именно Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос закрыт.
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