Радиотехнические посты наблюдения расставят на Курильских островах | 360°

Армия 03 мая 2024, 14:49 Радиотехнические посты наблюдения расставят на Курильских островах Шойгу объявил о создании постов радиотехнического наблюдения на Курилах РИА «Новости»

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Береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота оборудуют на Курильских островах для мониторинга обстановки. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об этом на селекторном совещании, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов», — сказал он.

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Посты наблюдения, по словам Сергея Шойгу, создадут в зоне ответственности Тихоокеанского флота на Курильских островах. Два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота реконструируют в Арктике. Министр заслушал на совещании отчеты о строительстве и использовании береговых радиотехнических постов Военно-морского флота.

Правительство Японии заявило о планах обсудить с Россией «принадлежность» четырех Курильских островов, а именно Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос закрыт.