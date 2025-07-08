Путин уточнил порядок прохождения военной службы
Президент Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы. Указ главы государства опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, военные из числа иностранцев смогут выполнять задачи не только в условия чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Также указом уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военных со службы и исключения из списков личного состава воинской части. Так, военный, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет сделать это по выбранной им причине.
Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов.
Накануне Путин подписал закон, согласно которому штрафы за несообщение в военкомат о переезде повысят до 20 тысяч рублей.