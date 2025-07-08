Путин уточнил порядок прохождения военной службы

Согласно документу, военные из числа иностранцев смогут выполнять задачи не только в условия чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Также указом уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военных со службы и исключения из списков личного состава воинской части. Так, военный, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет сделать это по выбранной им причине.

Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов.

Накануне Путин подписал закон, согласно которому штрафы за несообщение в военкомат о переезде повысят до 20 тысяч рублей.