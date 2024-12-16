Путин раскрыл расходы России на оборону

Расходы России на повышение и укрепление обороноспособности увеличились до 6,3% внутреннего валового продукта (ВВП). С таким заявлением на расширенном заседании коллегии Минобороны выступил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что, несмотря на рост объема расходов на 2,5% по сравнению с показателями прошлых лет, это не самый большой показатель среди других стран. Но даже указанные выделенные средства необходимо использовать рационально, обеспечивая социальные гарантии военным и работу оборонно-промышленного комплекса.

«Очень важно рациональное использование вооруженными силами того, что дает страна. Это касается и социалки, и техники, и вооружений. Очень важно получать все своевременно, уметь этим пользоваться и готовить кадры и людей, которые умеют это делать», — заявил Путин.

Президент добавил, что необходимо настроить всю военную организацию России на совместную работу для достижения результата.

Глава государства подчеркнул, что повышать до бесконечности расходы на оборону государство не может, потому что развитие необходимо и другим сферам экономики.

«Говорю это для того, чтобы мы все понимали, что государство, народ российский все, что может, отдает вооруженным силам для выполнения задач, которые перед нами стоят. А наша задача — обеспечить безопасность наших людей и будущее России», — отметил Путин.

В своем выступлении на заседании коллегии министерства обороны президент России Владимир Путин подчеркнул, что 2024 год стал знаковым для военных, участвующих в специальной военной операции. Глава государства пояснил, что они добились перелома и перехвата стратегической инициативы на линии соприкосновения, а также освободили за год 189 населенных пунктов.