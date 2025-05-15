Путин присудил госпремию имени Жукова создателям снарядов для тяжелых огнеметных систем

Путин наградил премией Жукова создателей снарядов для ТОС-1А и ТОС-2

Президент России Владимир Путин наградил создателей снарядов для российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» государственной премией имени маршала СССР Георгия Жукова. Указ главы государства размещен на портале правовой информации .

Согласно тексту указа коллективу специалистов НПО «Сплав» присудили премию за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенного могущества и дальности с кассетной и моноблочной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2.

Премию получили главный конструктор направления межвидовых элементов вооружения АО НПО «СПЛАВ» Михаил Алексеевич Васькин, главный конструктор научно-теоретического направления Сергей Олегович Захаров, начальник технологического отдела № 31 управления технологий Павел Петрович Лахов и главный конструктор направления реактивных систем залпового огня Игорь Иванович Хлебников.

Ранее стало известно, что бойцам в зоне СВО поставили первые две тысячи дронов-камикадзе «Гепард».