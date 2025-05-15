Путин присудил госпремию имени Жукова создателям снарядов для тяжелых огнеметных систем
Путин наградил премией Жукова создателей снарядов для ТОС-1А и ТОС-2
Президент России Владимир Путин наградил создателей снарядов для российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» государственной премией имени маршала СССР Георгия Жукова. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.
Согласно тексту указа коллективу специалистов НПО «Сплав» присудили премию за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенного могущества и дальности с кассетной и моноблочной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2.
Премию получили главный конструктор направления межвидовых элементов вооружения АО НПО «СПЛАВ» Михаил Алексеевич Васькин, главный конструктор научно-теоретического направления Сергей Олегович Захаров, начальник технологического отдела № 31 управления технологий Павел Петрович Лахов и главный конструктор направления реактивных систем залпового огня Игорь Иванович Хлебников.
Ранее стало известно, что бойцам в зоне СВО поставили первые две тысячи дронов-камикадзе «Гепард».