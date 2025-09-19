Путин прилетел в Пермь

Путин в День оружейника прилетел в Пермь

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Пермь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства посетит «Мотовилихинские заводы», где находится единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

Президент посещает город в День оружейника, праздник традиционно отмечают в России 19 сентября.

Пермский край — промышленный центр на Урале, где, в том числе, работают оборонные предприятия. Два города — Пермь и Лысьва — получили звания «Город трудовой доблести».

Столица Пермского края занимает шестое место по объему отгруженных товаров среди городов-миллионников. В производстве промышленной продукции наибольший удельный вес занимают предприятия оборонного комплекса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что Путин на нынешней неделе посетит несколько российских регионов.