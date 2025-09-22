Путин поручил тщательно следить за наращиванием систем ПРО в США

России необходимо уделить особое внимание планам США нарастить стратегические компоненты системы ПРО. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в Кремле.
«Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что такие действия способны обнулить усилия России по поддержанию статус-кво в сфере СНВ.
На совещании российский лидер также отметил, что система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать. При этом он подчеркнул, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте