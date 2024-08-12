Ростех разработал новейшую систему ПВО

Ростех разработал новую систему противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в беседе с РИА «Новости» .

Он объяснил, что корпорация представит 1000 экспонатов на открывающемся в Кубинке международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

«В их числе отмечу новейшую систему ПВО „Панцирь-СМД-Е“. Это разработка наших „Высокоточных комплексов“. От хорошо знакомого „Панциря“ ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек», — подчеркнул он.

Артяков отметил, что это зенитный ракетный комплекс «в чистом виде».

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что в России разработали FPV-дрон «Судного дня». Новый аппарат сможет контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы военных в случае нанесения ядерных ударов.