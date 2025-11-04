Путин объявил о разработке новых вооружений

Россия начала работать над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями. В перспективе они могут стать гиперзвуковыми, сообщил президент Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал глава государства.

Особенностью этих разработок, как отметил Путин, является ядерная энергоустановка, обеспечивающая практически неограниченную дальность полета и способность преодолевать любые системы ПВО.

Российский лидер обратил внимание на мощность ядерных реакторов «Буревестника», запуск в работу которых измеряется секундами, в то время для обычных реакторов иногда необходимы сутки.

Путин отметил, что технологии производства «Буревестника» и «Посейдона» могут использовать при создании станции на Луне, а также на шельфе в Арктике.