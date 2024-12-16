Путин назвал поддержку ядерных сил главной задачей

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей министерства обороны поддержание ядерных сил. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии военного ведомства.

Стратегические силы глава государства счел инструментом сохранения стабильности и суверенитета в России.

«Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания», — подчеркнул президент.

Говоря о нестратегических силах, Путин поручил продолжать отрабатывать их возможное применение на учениях.

Ранее глава государства рассказал, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. По его словам, появление на вооружении такой ракеты, как «Орешник», сводит к минимуму необходимость использовать ядерное оружие.