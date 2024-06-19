Проштрафившимся предприятиям ОПК пригрозили сменой собственника

Работу оборонно-промышленного комплекса в общенациональном масштабе, по сути, перевели на принципы жесткого проектного менеджмента, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. При серьезных отклонениях к проштрафившимся предприятиям, по его словам, применяют меры, вплоть до смены собственника, сообщил ТАСС .

«Отмечу, что с точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность», — указал министр, выступая на заседании бюро Союза машиностроителей.

В частности, всю производственную базу системно «обвязали» сквозными графиками комплектования, которые в конечном итоге сходятся в план по графикам поставок. Реализацию их контролирует коллегия ВПК, указал Алиханов. Предприятия, которые допускают нарушения, могут ожидать соответствующих мер — вплоть до смены собственника

«Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе, по сути, переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс», — выразил уверенность Алиханов.

Также он заявил о готовности оказать поддержку предприятиям в повышении производительности и внедрении бережливых подходов на основе технологического аудита.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал телеграмму Иосифа Сталина на совещании по ВПК.

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать самолеты Ил-2. <…> Прошу вас не выводить правительство из терпения», — зачитал он текст послания, пояснив, что сейчас перед руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса стоит главная задача по увеличению производства зенитных ударных ракет для систем ПВО.