Призывников не направляли в новые регионы для участия в СВО

Призванных в ряды ВС России в 2024 году военнослужащих не направляли ни в пункты дислокации российской армии в новых регионах, ни для участия в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В пункты дислокации подразделений ВС России в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач спецоперации военнослужащие по призыву не направлялись», — указали в ведомстве.
По данным Минобороны, для прохождения военной службы нынешней весной призвали и направили 150 тысяч человек.