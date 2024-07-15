Призывников не направляли в новые регионы для участия в СВО

МО: призванные весной военнослужащие не направлялись в новые регионы и на СВО

Призванных в ряды ВС России в 2024 году военнослужащих не направляли ни в пункты дислокации российской армии в новых регионах, ни для участия в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В пункты дислокации подразделений ВС России в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач спецоперации военнослужащие по призыву не направлялись», — указали в ведомстве.

По данным Минобороны, для прохождения военной службы нынешней весной призвали и направили 150 тысяч человек.

По указу президента Владимира Путина весенний призыв в вооруженные силы в России проходил с 1 апреля по 15 июля. Ранее глава государства подписал закон о создании единого реестра воинского учета.