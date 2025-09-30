Призывники в четырех регионах будут получать только электронные повестки

Во время осеннего призыва в Москве, республике Марий Эл, в Рязанской и Сахалинской областях повестки будут рассылать только в электронном варианте. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, его процитировала газета «Красная звезда» .

Граждане России во время осеннего призыва, который в этом году проходит с октября по декабрь, будут получать как бумажные, так и электронные повестки. Электронные разместят в специальном «Едином реестре воинского учета».

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — рассказал Бурдинский.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу и об увольнении срочников. На военную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Приказ о начале призывной кампании объявят во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.