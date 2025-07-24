Призыв на военную службу станет круглогодичным. Что теперь будет с отсрочками?

Госдума перед уходом на каникулы внесла законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Как в случае принятия закона буду проходить медосмотры и комиссии, когда призывников будут отправлять к месту службы и что изменится для студентов и аспирантов — в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

Медкомиссии — круглый год, уход в армию — по-старому

«Я хочу сразу пояснить — это не круглогодичный призыв, а именно круглогодичное принятие призывными комиссиями решений в отношении граждан. Речь идет не только о решениях о призыве на военную службу, а также о решениях о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу и тем гражданам, которые прошли обследование, прошли освидетельствование, признающее их, например, негодными или ограниченно негодными, решение об освобождении от призыва на военную службу», — уточнил эксперт.

По новому закону принимать решение будут по факту явки гражданина с результатами обследования, и это будет происходить в течение всего года. Но отправка граждан на военную службу также будет ограничена рамками призыва, то есть это с 1 апреля по 15 июля и это с 1 октября по 31 декабря.

Вопрос по аспирантам остается открытым

Глобальных изменений не последует, однако возникнут нюансы по отсрочкам. Права студентов и школьников никак не нарушаются, заверил адвокат. Все также действуют отсрочки для заканчивающих бакалавриат студентов при поступлении в магистратуру.

«Вопрос остается открытым по аспирантам. Здесь образовательные организации вправе подкорректировать каким-то образом дату начала освоения образовательной программы, чтобы новая отсрочка начинала действовать после окончания предыдущей», — пояснил Тригнин.

Необходимо, чтобы аспирант на момент окончания отсрочки уже был зачислен в образовательную организацию.